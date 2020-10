De stafchef van het Witte Huis, Mark Meadows, was naar eigen zeggen erg bezorgd over de gezondheid van zijn baas, Donald Trump. De Amerikaanse president bleek afgelopen week besmet te zijn met het coronavirus en vrijdag verslechterde zijn toestand snel.

'Hij had koorts en zijn bloedzuurstofgehalte daalde snel', zei Meadows in een vraaggesprek met Amerikaanse media. Trump werd vrijdag naar een ziekenhuis vlak buiten Washington overgebracht. Volgens de stafchef is daar bij de president 'een ongelofelijke verbetering ingetreden'. Meadows is zaterdag daarom optimistisch geworden, maar erkende dat 'de komende 48 uur of zo' nog riskant blijven voor zijn gezondheid.

Trump is volgens Meadows 'een voortreffelijk patiënt, behalve dat hij almaar door blijft werken en meent dat hij dingen moet doen voor het Amerikaanse volk'. Het Witte Huis heeft foto's verspreid van Trump die in het ziekenhuis aan het werk is. Hij draagt een kostuum en achter hem staan de Amerikaanse vlag en de vlag met het presidentiële wapen.

