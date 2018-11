Staatssecretaris Jo Johnson stapt op uit Britse regering

Hij heeft het in een mededeling over 'een verschrikkelijke fout'.

Volgens Jo Johnson dreigt de strategie van May te leiden naar een 'incoherente brexit die ons in een ondergeschikte relatie met de Europese Unie zal opsluiten'. Hij meent dat de kiezers in de gegeven omstandigheden opnieuw hun zeg moeten kunnen doen.

Jo Johnson stemde in het brexit-referendum van 2016 om Groot-Brittannië in de Europese Unie te houden. Hij is de broer van Boris Johnson, één van de boegbeelden van de brexiteers die deze zomer opstapte als minister van Buitenlandse Zaken.

Groot-Brittannië en de Europese Unie onderhandelen al meer dan een jaar over een akkoord dat de boedelscheiding op een geordende manier moet regelen. Grootste knelpunt is de vraag hoe de herinvoering van grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland vermeden kan worden na de brexit. Op 29 maart volgend jaar verlaten de Britten de Unie.