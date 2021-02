De Haïtiaanse autoriteiten hebben zondag een 'couppoging' tegen de omstreden president Jovenel Moïse verijdeld. Dat laat de minister van Justitie Rockefeller Vincent weten.

Bij de poging tot staatsgreep zijn volgens Vincent een rechter van het Hof van Cassatie en een topman van de nationale politie betrokken. Dat zei hij op een persconferentie.

In totaal zijn 23 mensen opgepakt, verklaarde eerste minister Joseph Jouthe. Er werden verschillende documenten in beslag genomen, waaronder ook de toespraak waarin de rechter zich voorstelt als nieuwe interim-president, in een overgangsregering.

Volgens Moïse waren de daders van de verijdelde staatsgreep uit op zijn leven. 'Ik wil de persoon bedanken die verantwoordelijk is voor mijn veiligheid in het paleis. De droom van deze mensen was om mijn leven te nemen. Godzijdank slaagden ze niet in dit plan', verklaarde hij.

Moïse beweert zijn ambtstermijn loopt tot 7 februari 2022 maar een deel van de Haïtianen betwist dat. Zij stellen dat de vijfjarige ambtstermijn zondag afloopt. De onenigheid over de datum ontstond nadat Moïse werd verkozen bij een verkiezing die wegens fraude ongeldig werd verklaard en een jaar later werd herkozen.

