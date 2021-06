De junta in Myanmar gaat in het kader van een amnestiemaatregel zowat 2.000 gevangenen vrijlaten. Er worden onder meer 700 mensen uit de beruchte Insein-gevangenis in Yangon in vrijheid gesteld.

Aan de Insein-gevangenis staan woensdag ongeveer 300 mensen te wachten, in de hoop dat een familielid of vriend het gebouw zal mogen verlaten. 'We zullen ze vandaag vrijlaten. Het zullen meer dan 700 gevangenen zijn, maar ik kan niet bevestigen wanneer dit precies zal gebeuren', zo deelt een woordvoerder van de gevangenis mee.

De Insein-gevagenis stond tijdens de voorbije decennia van militair bewind bekend als een plaats waar gevangenen worden gemarteld. 'Ik hoop dat een vriend van mij vandaag zal worden vrijgelaten', zegt Than Zaw uit Yangon, een van de mensen die buiten staat te wachten. Zijn vriend werd in mei gearresteerd omdat hij actief was in de protestbeweging tegen het militair bewind, zo klinkt het.

Sinds de militaire staatsgreep van begin februari is Myanmar in een spiraal van chaos en geweld verzeild geraakt. Elke vorm van verzet wordt door het leger met geweld onderdrukt. Volgens schattingen van de hulporganisatie voor politieke gevangenen AAPP zijn sindsdien minstens 883 mensen gedood bij de aanhoudende protesten tegen de junta. Er werden meer dan 6.400 mensen opgepakt.

