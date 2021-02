De militaire junta in Myanmar heeft zaterdag de ambassadeur bij de Verenigde Naties ontslagen, een dag nadat de man openlijk brak met het regime. Dat leidde tot nog meer repressie tegen manifestanten die protesteren tegen de staatsgreep. Zaterdag werden honderden betogers gearresteerd, meldt de vereniging voor hulp aan politieke gevangenen (AAPP).

Op de staatstelevisie MRTV werd zaterdag aangekondigd dat Kyaw Moe Tun geen VN-gezant meer is voor Myanmar, omdat 'hij de orders en de richtlijnen van de staat niet opvolgde en het land heeft verraden'. 'Hij heeft misbruik gemaakt van de macht en de verantwoordelijkheden van een ambassadeur', klonk het.

De ambassadeur keerde zich vrijdag tegen het militaire regime en vroeg de internationale gemeenschap zich in te zetten voor het herstel van de democratie in zijn land. Hij noemde de coup in een tien minuten durende speech voor de Algemene Vergadering van de VN 'illegaal en ongrondwettig'.

Protestacties

Ondertussen gaan de protestacties in het land verder. Zaterdag greep de politiek opnieuw hard in om nieuwe acties te verkomen. Agenten stonden in de metropool Yangon klaar op plekken waar mensen vaak demonstreren tegen de staatsgreep. Ze arresteerden betogers die zich daar probeerden te verzamelen, zeggen getuigen. Honderden mensen zouden zijn opgepakt. Het lukte betogers op sommige plaatsen in de grote stad wel om groepen te vormen. De politie vuurde vervolgens traangas af en schoot met rubberen kogels. Getuigen en lokale media melden dat sprake was van vergelijkbare taferelen in andere steden, zoals Mandalay en Dawei.

In Myanmar wordt al sinds begin februari gemanifesteerd omdat het leger de macht heeft gegrepen. Betogers eisen de vrijlating van de opgepakte regeringsleider Aung San Suu Kyi. De militairen zeggen dat is gefraudeerd bij een verkiezing die vorig jaar overtuigend is gewonnen door de partij van die Nobelprijswinnares.

