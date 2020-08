De Europese Unie geeft in Mali al jaren trainingen aan het leger en de veiligheidsdiensten.

De Europese Unie schort haar militaire en civiele missies in Mali tijdelijk op als gevolg van de staatsgreep die president Boubacar Keita van de macht heeft verdreven. Dat heeft de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Josep Borrell gezegd na afloop van een informele vergadering van de Europese defensieministers in Berlijn.

De Europese militaire opleidingsmissie in Mali telt 620 militairen, onder wie een zeventigtal Belgen.

Geïnvesteerd

Maar de hoge vertegenwoordiger beklemtoonde dat de troepen in hun kazerne blijven en 'zo snel mogelijk opnieuw hun activiteiten zullen hervatten'. 'We hebben veel geïnvesteerd in Mali en we willen die inspanning niet verloren laten gaan', aldus de Spanjaard.

De Europese Unie geeft in Mali al jaren trainingen aan het leger en de veiligheidsdiensten. De opleidingsmissie moet bijdragen aan de stabiliteit van het West-Afrikaanse land, waar de regering de grootste moeite ondervindt om de controle over het hele grondgebied te heroveren op islamistische groeperingen en gewapende milities.

Dat het leger nu de macht heeft gegrepen, is volgens Borrell geen reden om het nut van de missie in vraag te stellen. 'We kunnen niet doen alsof een land als Mali stabiel kan worden zonder een militaire capaciteit', aldus de hoge vertegenwoordiger, die aanstipte dat de vier meest prominente leiders van de staatsgreep geen training van Europese troepen hebben gehad. 'Het had kunnen gebeuren, maar het is niet gebeurd.'

Afgezet

Malinese militairen kwamen vorige week in opstand en arresteerden president Keïta en andere topfunctionarissen. De opstandelingen houden de afgezette regering verantwoordelijk voor de 'chaos, anarchie en onveiligheid' in het land.

De Europese Unie en de regionale organisatie ECOWAS hebben de staatsgreep veroordeeld.

