Vanop de Twitter-account van de Burkinese president Roch Marc Christian Kaboré worden de muitende soldaten in het land opgeroepen om de wapens neer te leggen in het hoger belang van de natie. Eerder op de dag meldden militaire bronnen dat Kaboré werd opgepakt en wordt vastgehouden in een kazerne in hoofdstad Ouagadougou. Zoals sommige van Kaborés andere tweets werd ook deze ondertekend door "RK", maar het is op dit moment nog onduidelijk of de boodschap van hem persoonlijk komt.

'Onze natie beleeft moeilijke momenten', klinkt het in de tweet. 'Op dit moment moeten we onze democratische verworvenheden veiligstellen. Ik nodig zij die de wapens opgenomen hebben die neer te leggen in het hoger belang van de natie. Het is door dialoog en luisteren dat we onze tegenstellingen moeten oplossen.' De muitende soldaten zouden later op maandag een verklaring afleggen, maar die is er halverwege de namiddag nog steeds niet. Het gebouw van de openbare omroep is in handen van de muiters en is omsingeld.

Kaboré is sinds 2015 aan de macht en werd in 2020 nog herkozen. Hij voerde in 2020 campagne met zijn voornemen om van de strijd tegen het jihadisme zijn prioriteit te maken, maar bij de bevolking raakte hij de afgelopen maanden alsmaar meer gecontesteerd. Al wekenlang is de president het doelwit van straatprotesten waarin zijn aftreden geëist wordt: de betogers beschuldigen het regime van nalatigheid.

In de grensregio's met Mali en Niger zijn verschillende milities actief die trouw gezworen hebben aan IS of al-Qaeda. De regionale organisatie ECOWAS (Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten) zegt 'met grote bezorgdheid' de evolutie van de situatie in het land op te volgen. De organisatie heeft het over een 'poging tot staatsgreep'.

ECOWAS zegt verder de militairen verantwoordelijk te houden voor 'de fysieke integriteit' van de president. De vorige tweet van Kaboré dateert van zondagavond 20.00uur, nadat het nationale voetbalteam het in de achtste finale van de Africa Cup haalde van Gabon. Zaterdag spelen ze de kwartfinale tegen Tunesië.

