Bij een aanval op een militaire post in de betwiste regio Nagorno-Karabach zijn zeker drie Armeense gewonden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten, die met de beschuldigende vinger naar Azerbeidzjaanse troepen wijzen. Persbureau dpa spreekt ook over enkele doden.

Door de aanval is het staakt-het-vuren geschonden.

Azerbeidzjaanse troepen vielen vrijdagavond Armeense strijdkrachten aan. Drie mensen raakten daarbij gewond, meldt het Armeense ministerie van Defensie.

Het conflict tussen Azerbeidzjan en buurland Armenië om de regio Nagorno-Karabach laaide in september op. De enclave met een etnisch Armeense meerderheid scheidde zich in de jaren negentig af van Bakoe en verklaarde zich onafhankelijk. Dat leidde toen al tot een bloedig conflict.

De strijd verliep dit jaar voorspoedig voor Azerbeidzjan. De Armeense regering zag zich daardoor genoodzaakt een door Rusland bemiddelde vredesovereenkomst te tekenen waarin ze afstand deed van gebieden in en rond de enclave. Een Russische vredesmacht van ongeveer 2.000 troepen is in de regio ingezet om ervoor te zorgen dat het staakt-het-vuren wordt nageleefd.

