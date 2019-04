De Sri Lankaanse overheid heeft zondag een verbod opgelegd op het dragen van gezichtsbedekkende kledij. De maatregel komt er één week na de reeks van aanslagen, die op Paaszondag aan minstens 253 mensen het leven hebben gekost.

In een verklaring van president Maithripala Sirisena wordt verduidelijkt dat het verbod vanaf maandag zal ingaan. De nieuwe regeling is een gevolg van de noodsituatie die uitgeroepen werd na de bomaanslagen, zo klinkt het nog. Er wordt beklemtoond dat het verbergen van het gezicht ingaat tegen de 'nationale veiligheid', omdat het op die manier moeilijker wordt om iemand te identificeren. In de tekst wordt niet rechtstreeks naar de boerka en de nikab verwezen. Maar algemeen wordt wel aangenomen dat de maatregel vooral gericht is tegen kledingsstukken die gedragen worden door moslimvrouwen. Verschillende moslimleiders hadden hun vrouwelijke leden eerder al opgeroepen om geen kleding meer te dragen waarbij het gezicht grotendeels versluierd wordt.

In de nasleep van de aanslagen wordt onder meer gevreesd voor vijandige reacties. De moslims vertegenwoordigen ongeveer 10 procent van de bevolking van het grotendeels boeddhistische land. De meeste moslims in Sri Lanka zijn eerder liberaal. Slechts een klein aantal vrouwen draagt een nikab.