Het Internationaal Comité van het Rode Kruis heeft dinsdag gewaarschuwd dat nieuwe zwermen woestijnsprinkhanen verwoestende gevolgen voor mensen in Oost-Afrika kunnen hebben.

De woestijnsprinkhanen, die profiteren van ideale vochtigheidsomstandigheden, duiken massaal op in grote gebieden in Oost-Afrika. Zij teisterden de voorbije maanden al onder meer Ethiopië, Somalië, Kenia, Djibouti, Eritrea, Soedan, Oeganda en Tanzania.

Het Rode Kruis meldt dat het in vele gebieden al een achteruitgang van de voedselzekerheid heeft vastgesteld sinds de insecten tijdens een eerste invasie gewassen aanvielen. Autoriteiten noemen de situatie zelfs de meest dramatische in 25 jaar. 'We moeten nu reageren om het ergste te voorkomen', zegt het Rode Kruis.

Een zwerm woestijnsprinkhanen, met de oppervlakte van een vierkante kilometer, kan op een dag tijd de hoeveelheid voedsel voor 35.000 mensen consumeren. Maar door de coronacrisis kunnen de plagen niet goed bestreden worden.

De juiste pesticiden geraken bijvoorbeeld niet meer eenvoudig ter plekke, omdat het transport via de lucht grotendeels stilgevallen is.

Voor veel landen in Oost-Afrika is een correcte voedselvoorziening, door een aaneenschakeling van droogtes, overstromingen en conflicten, al langer problematisch. Ongeveer negentien miljoen mensen strijden er tegen de honger.

