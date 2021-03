Meningen lijken steeds verder uit elkaar te liggen. En ideeën die even geleden nog extreem waren, lijken nu mainstream. Knack en het Hannah Arendt Instituut presenteren de nieuwe podcastreeks 'Gemene delers'.

Taal vormt de drager van onze ideeën. Hoe je die taal gebruikt, beïnvloedt het beeld dat je schept van de werkelijkheid. In deze aflevering spreken we met taalwetenschapper Martina Temmerman. We hebben het over de grote invloed van kleine voornaamwoorden en over de bitches van Connor Rousseau. Beluister de podcast op knack.be, hannah-arendt.institute of in je favoriete podcastapp.