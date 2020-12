Jonathan Pollard (66), die veroordeeld werd wegens spionage voor Israël in de Verenigde Staten dertig jaar geleden, is woensdag in Israël geland. Pollard en zijn vrouw Esther vlogen met een privévliegtuig van Sheldon Adelson, de eigenaar van de populaire krant Israel Hayom, vanop de internationale luchthaven van Newark, berichten lokale media.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu deelde een video waarop te zien is hoe het koppel uit een vliegtuig stapt en de grond kust bij aankomst in Israël. Netanyahu verwelkomde hen daarna en overhandigde de in Texas geboren Joodse Amerikaan een nieuwe identiteitskaart. Pollard kreeg de Israëlische nationaliteit in 1995 toen hij in de cel zat. Pollard werd in november 1985 gearresteerd en veroordeeld in 1987. Hij bezorgde geheime informatie aan Israël toen hij werkte als inlichtingenanalyst van de Amerikaanse marine. Pollard kreeg levenslang, maar werd in 2015 voorwaardelijk vrijgelaten na 30 jaar in de cel. Vorige maand liepen de voorwaarden af. Israël gaf in de jaren negentig toe dat Pollard voor hen werkte als spion en verleende hem toen de Israëlische nationaliteit.

