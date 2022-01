De tsunami als gevolg van de spectaculaire vulkaanuitbarsting in de buurt van eilandstaat Tonga heeft 'aanzienlijke' schade aangericht in Nuku'alofa, de hoofdstad van het land. Het natuurgeweld was ook merkbaar in onder andere Fiji, Nieuw-Zeeland en zelfs Japan en de Verenigde Staten zagen de uitdijende golven. Zelfs tot ons land werd een luchtdrukschommeling waargenomen. De dreiging zou wel voorbij zijn.

De uitbarsting van vulkaan Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai nabij Tonga leidde zaterdag tot een tsunami in de eilandstaat. De vulkaan ligt op ongeveer 65 kilometer van het hoofdeiland van Tonga, Tonatapu, en 2000 kilometer ten noordoosten van Nieuw-Zeeland.

De Australische meteorologische dienst sprak van een tsunami van 1,2 meter zaterdag in Nuku'alofa, de hoofdstad van Tonga. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gemeld. Beelden op Twitter uit Tonga:

This family were in church. They’d just finish having choir practice and the tsunami hit 😩❤️🇹🇴 pic.twitter.com/DLLFRJ9BAc — KNOWKNEE (@JohnnyTeisi) January 15, 2022

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

Stay safe everyone 🇹🇴 pic.twitter.com/OhrrxJmXAW — Dr Faka’iloatonga Taumoefolau (@sakakimoana) January 15, 2022

De uitbarsting was ook te horen en de tsunami merkbaar op de Fiji-eilanden, zo'n 800 kilometer ten westen van Tonga. Zelfs uit Japan, Peru en de Amerikaanse staten Oregon en Californië komen beelden over de impact van de vloedgolf.

Fiji

Scene from Vanuabalavu in Lau following the Tongan🇹🇴 volcanic activity, sea water pushed in by the tsunami waves flooding the village green in Mavana🇫🇯. pic.twitter.com/uCrymfP5a8 — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 16, 2022

Tsunami waves inundating the village of Mavana in Vanuabalavu- Lau following the volcano eruption in Tonga 🇹🇴 yesterday.



vid: Atelaite Cama. pic.twitter.com/NXIPACTEwy — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 16, 2022

Tonga Volcano eruption heard from Lakeba, Fiji 😢🇹🇴 #TongaVolcano pic.twitter.com/qc9ISL25QX — Portia Dugu (@portiajessene) January 15, 2022

Santa Cruz haven, Californië

The scene at the Santa Cruz Harbor as a tsunami generated tidal surge causing damage Saturday morning #TsunamiAdvisory pic.twitter.com/9ijKU9ZVaK — Vern Fisher (@VFisher45) January 15, 2022

Oregon

WATCH: Tsunami from volcano eruption in Tonga reaches Neskowin, Oregon pic.twitter.com/w1X9zb2zbt — BNO News (@BNONews) January 15, 2022

Peru

WATCH: Tsunami from volcano eruption in Tonga reaches Peru pic.twitter.com/U9aj9cqGt2 — BNO News (@BNONews) January 16, 2022

Chili

WATCH: Tsunami from Tonga's volcano eruption causes flooding in northern Chile pic.twitter.com/SQ8wtnM06i — BNO News (@BNONews) January 15, 2022

Gekapseisde bootjes in Muroto, Japan.

Gekapseisde bootjes in Japan © Belga Image

Luchtdrukschommeling in Belgische weerstations

In de Belgische weerstations is zaterdagavond een luchtdrukschommeling gemeten, die hoogstwaarschijnlijk het gevolg is van de vulkaanuitbarsting in Tonga. Dat zegt weerman David Dehenauw zondag. Hij benadrukt dat zo'n drukgolf geen enkele negatieve impact heeft op de bevolking.

'Zaterdag tussen 20 en 21 uur was er een schommeling van 1 hectopascal waar te nemen, het is van 1.025 naar 1.026 hectopascal gegaan en dan is het teruggevallen', aldus Dehenauw. 'We vermoeden dat die schommeling te maken heeft met de vulkaanuitbarsting, we zien geen andere verklaring.'

Dat die schommeling heeft plaatsgevonden is vooral een leuk weetje, zegt Dehenauw. 'Dat betekent niets en heeft ons geen enkel nadeel berokkend. Maar hoewel die uitbarsting aan de andere kant van de wereld was, merken we er dus wel iets van op onze meetapparatuur.'

Dehenauw noemt de waarneming wel opvallend. 'Je ziet soms luchtdrukschommelingen bij windstoten, in een onweer, bij valwinden krijg je soms een piek van iets hogere druk die dan terug wegvalt als die valwind gedaan is. Door zo'n onderzeese beving of een vulkaanexplosie heb ik dat nog niet gezien. Waarschijnlijk is het al wel gebeurd, maar het viel ons nu op.'

