Speciale aanklager wil dat Hooggerechtshof zich over presidentiële immuniteit Trump buigt

Speciale aanklager Jack Smith wil dat het Amerikaanse Hooggerechtshof zich uitspreekt over de eventuele presidentiële immuniteit voor ex-president Donald Trump. Een rechter oordeelde begin deze maand dat Trump in de zaak van de bestorming van het Capitool geen immuniteit geniet, maar de ex-president kondigde al aan in beroep te zullen gaan. Door naar het Hooggerechtshof te stappen, hoopt Smith het proces te versnellen.

‘In deze zaak spelen kwesties van uitzonderlijk nationaal belang’, aldus Smith. ‘Deze zaak moet daarom snel worden beslist, zodat het proces door kan gaan als en wanneer het verzoek van de verdachte om immuniteit wordt afgewezen.’

Trump wordt strafrechtelijk aangeklaagd voor zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. De ex-president had aangevoerd dat hij niet kon worden aangeklaagd omdat hij destijds als president immuun was voor vervolging, maar dat werd door een rechtbank van tafel geveegd. De bedoeling is dat het proces in maart 2024 van start gaat.