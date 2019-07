Speciaal aanklager Robert Mueller: 'Mijn rapport pleit Trump niet volledig vrij'

De Amerikaanse president Donald Trump wordt niet volledig vrijgepleit in het rapport dat speciaal aanklager Robert Mueller opstelde op basis van 22 maanden onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. 'Dat is niet wat in het rapport staat', zei Mueller woensdag nog eens tijdens zijn langverwachte getuigenis in het Congres.

Robert Mueller © belga