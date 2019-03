Speciaal aanklager Mueller heeft rapport Rusland-onderzoek klaar

Het ministerie van Justitie verwittigde het Congres vrijdag dat het Muellers rapport ontvangen heeft. Of het publiek wordt of niet is de beslissing van Barr.

'Het is aan justitieminister Barr om de volgende stappen te ondernemen, en we kijken ernaar uit hoe het proces verder verloopt', zegt de woordvoerster van het Witte Huis Sarah Sanders. 'Het Witte Huis heeft het rapport niet ontvangen en is er niet over gebrieft.'

In het openbaar verklaarde president Donald Trump al dat hij er voorstander van is dat het rapport publiek gemaakt wordt. 'Ik weet niets over het Mueller-rapport', zei hij vrijdag aan journalisten, toen hij het Witte Huis verliet om af te reizen naar Florida.

De Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, en de Democratische fractieleider in de Senaat, Chuck Schumer, stuurden alvast een persbericht uit om te eisen dat Barr niet toelaat dat het Witte Huis 'tussenbeide komt' in de volgende stappen. Ze vragen dat het rapport openbaar gemaakt wordt, want Amerikanen 'hebben recht op de waarheid.'

Speciaal aanklager Robert Mueller heeft geen nieuwe aanklachten aanbevolen. Nieuwsportaal Politico en andere Amerikaanse media citeerden daarover vrijdag een bron binnen het ministerie van Justitie.

Mueller onderzocht sinds mei 2017 of er bij de vermoedelijke pogingen van Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 geheime afspraken waren tussen het campagneteam van Trump en vertegenwoordigers van Rusland. Ook werd onderzocht of Trump, die FBI-baas James Comey ontslagen heeft, justitie gehinderd heeft. Het onderzoek leidde tot meer dan dertig aanklachten. Zes daarvan waren gericht tegen personen uit Trumps omgeving.