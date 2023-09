Speaker Amerikaans Huis van Afgevaardigden wil onderzoek om Biden af te zetten

Kevin McCarthy, de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, wil een onderzoek om Democratisch president Joe Biden uit zijn ambt te ontzetten. Volgens McCarthy heeft Biden tegen het Amerikaanse volk “gelogen” over de schimmige zakendeals van zijn zoon Hunter Biden in het buitenland.

De 53-jarige Hunter Biden is een favoriete schietschijf geworden van Donald Trump en andere Republikeinse kandidaten die in de race zitten om het bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van volgend jaar op te nemen tegen Joe Biden. Hij wordt verdacht van louche zakendeals in Oekraïne en China toen zijn vader vicepresident was onder Barack Obama (2009-2017). Hij zou daarbij munt geslagen hebben uit het netwerk en de naam van zijn vader.

McCarthy schakelt een commissie van het Huis van Afgevaardigden in om een formeel onderzoek te voeren. Het is niet onverwacht dat er een onderzoek komt om president Biden af te zetten. De Trumpistische vleugel van de Republikeinse partij vraagt dat al maanden. McCarthy moest met hen ook al compromissen maken om begin januari ‘speaker’ van het Huis van Afgevaardigden te kunnen worden. Mocht hij niet ingaan op hun verzoek om een onderzoek te openen, zou dat wel eens zijn kop kunnen kosten.

Het Witte Huis heeft de opening van een onderzoek om president Biden aan de kant te schuiven, al veroordeeld. Er wordt gesproken over een “extreem politiek” gemotiveerd initiatief, één jaar voor de verkiezingen. “De Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden hebben gedurende negen maanden een onderzoek gedaan naar de president en hebben geen enkel bewijs gevonden van een strafbaar feit”, aldus Ian Sams, een woordvoerder van het Witte Huis op X, het voormalige Twitter.

De Democraten menen ook dat de rechtse Republikeinen alleen maar een dekmantel zoeken voor de rist aan gerechtelijke procedures tegen Donald Trump, die in minder dan zes maanden vier keer in verdenking is gesteld.

In de Amerikaanse geschiedenis is nog nooit een president uit zijn functie ontzet. Andrew Johnson, Bill Clinton en Donald Trump werden in verdenking gesteld, maar allen werden uiteindelijk vrijgesproken. Richard Nixon nam in 1974 ontslag om een zekere ‘impeachment’ te vermijden vanwege het Watergate-schandaal.