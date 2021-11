Polen heeft Europol hulp gevraagd om de crisis aan de grens met Wit-Rusland te bedwingen. Mensensmokkeldeskundigen van de Europese ondersteuningsdienst voor politiekorpsen van EU-landen zullen de Poolse autoriteiten assisteren, zegt de Europese Commissie.

Duizenden asielzoekers proberen de laatste maanden vanuit Wit-Rusland de EU-landen Polen, Litouwen en Letland binnen te geraken. De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko zou hen binnenhalen uit landen als Irak en Syrië en naar de EU-buitengrens loodsen om wraak te nemen voor EU-sancties voor het gewelddadig neerslaan van protesten tegen het regime in Minsk.

De Europese Commissie biedt Polen al weken de hulp aan van de Europese grenswacht, asieldienst en van Europol. Maar Polen sloeg die af, ook na aandringen vanuit Brussel, en hield de grensstreek afgegrendeld. Journalisten, hulpverleners en andere pottenkijkers krijgen evenmin toegang. Sommigen van hen meldden dat Polen de asielzoekers niet altijd fatsoenlijk behandelt en ze soms weer de grens overzet, terwijl dat niet mag. Litouwen en Letland vroegen eerder al wel om Europese hulp. Duitsland heeft donderdag Europese solidariteit met Polen beloofd.

Gas

Ondertussen dreigt de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko de toevoer van gas naar Europa af te sluiten als de Europese Unie zijn land sancties oplegt vanwege de migrantencrisis. De strafmaatregelen worden volgende week verwacht.

Rusland stuurt door een pijpleiding via Wit-Rusland gas naar Polen en Duitsland. 'We verwarmen Europa, zij bedreigen ons nog steeds met de sluiting van de grens. En als we de toevoer van gas afsluiten?', heeft Loekasjenko volgens staatspersbureau Belta gezegd. Hij zou daarom de leiding in Polen, Litouwen en 'andere mensen zonder hoofd aanraden om na te denken voordat ze spreken'.

Lees ook Van paria tot held? Plots verstomt de Europese kritiek op Polen

Duizenden asielzoekers proberen de laatste maanden vanuit Wit-Rusland de EU-landen Polen, Litouwen en Letland binnen te geraken. De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko zou hen binnenhalen uit landen als Irak en Syrië en naar de EU-buitengrens loodsen om wraak te nemen voor EU-sancties voor het gewelddadig neerslaan van protesten tegen het regime in Minsk.De Europese Commissie biedt Polen al weken de hulp aan van de Europese grenswacht, asieldienst en van Europol. Maar Polen sloeg die af, ook na aandringen vanuit Brussel, en hield de grensstreek afgegrendeld. Journalisten, hulpverleners en andere pottenkijkers krijgen evenmin toegang. Sommigen van hen meldden dat Polen de asielzoekers niet altijd fatsoenlijk behandelt en ze soms weer de grens overzet, terwijl dat niet mag. Litouwen en Letland vroegen eerder al wel om Europese hulp. Duitsland heeft donderdag Europese solidariteit met Polen beloofd.Ondertussen dreigt de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko de toevoer van gas naar Europa af te sluiten als de Europese Unie zijn land sancties oplegt vanwege de migrantencrisis. De strafmaatregelen worden volgende week verwacht.Rusland stuurt door een pijpleiding via Wit-Rusland gas naar Polen en Duitsland. 'We verwarmen Europa, zij bedreigen ons nog steeds met de sluiting van de grens. En als we de toevoer van gas afsluiten?', heeft Loekasjenko volgens staatspersbureau Belta gezegd. Hij zou daarom de leiding in Polen, Litouwen en 'andere mensen zonder hoofd aanraden om na te denken voordat ze spreken'.