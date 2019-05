Nu de spanningen tussen de VS en Iran oplopen stuurt de Amerikaanse president Donald Trump 1.500 extra soldaten naar het Midden-Oosten. Dat heeft de president vrijdag aangekondigd.

De bijkomende militairen moeten troepen beschermen die al in de regio actief zijn, onder meer rond raketafweer en het vrijwaren van de scheepvaart in de Perzische Golf. De voorbije weken zijn de spanningen opnieuw opgelopen tussen de VS en Iran. Beide landen houden een agressieve retoriek aan tegenover elkaar.

Als gevolg van de toenemende onrust hebben Saoedi-Arabië en andere Golfstaten - traditionele bondgenoten van de VS - ingestemd met het verzoek van Washington om Amerikaanse troepen op hun grondgebied en in de Perzische Golf te hergroeperen. Washington wil zo mogelijke Iraanse aanvallen voorkomen.