Spanningen Taiwan: alweer Amerikaanse Congresdelegatie op weg naar eiland￼

Donderdag komt opnieuw een delegatie van het Amerikaanse Congres aan op Taiwan, de derde al in een maand tijd. Dat bericht het staatspersagentschap Central News Agency (CNA). De spanningen tussen de VS en China liepen de afgelopen weken op na het bezoek van Nancy Pelosi, de voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

De delegatie, volgens CNA bestaande uit Amerikaanse senatoren, landt donderdagavond plaatselijke tijd met een Amerikaans militair vliegtuig op Taiwan. Ze worden ontvangen door president Tsai Ing-wen.

Het gaat al om de derde delegatie van het Amerikaanse Congres die Taiwan bezoekt op een maand tijd. Dat ligt gevoelig, omdat China Taiwan als een afvallige Chinese provincie ziet en de officiële Amerikaanse bezoeken als een provocatie beschouwt. Na het bezoek van Nancy Pelosi begin augustus begon China grootschalige militaire oefeningen in de regio. Halverwege deze maand bezocht ook de Democratische Senator Ed Markey de eilandengroep samen met een delegatie, opnieuw tot grote onvrede in Peking.

Taiwan is de facto onafhankelijk sinds 1949 en heeft een eigen democratisch functionerende overheid. China beschouwt de archipel echter als een onontvreemdbaar onderdeel van de Volksrepubliek en gaat geen handelsrelaties aan met landen die Taiwan als een onafhankelijke staat beschouwen. Officieel erkennen de Verenigde Staten Taiwan niet, al is er wel sprake van sterke niet-officiële diplomatieke banden. De Amerikaanse president Joe Biden benadrukte de afgelopen maanden al meermaals dat de VS Taiwan desnoods met geweld willen verdedigen.

Naar aanleiding van de verhoogde Chinese militaire dreiging heeft Taiwan beslist om de defensie-uitgaven volgend jaar te verhogen met 13,9 procent. Het Chinese leger blijft sinds het begin van de militaire oefeningen naar aanleiding van het bezoek van Pelosi intensief aanwezig in de Zeestraat van Taiwan, die de eilandengroep van China scheidt, en overschrijdt ook geregeld de middellijn. Die wordt als officieuze grens gezien.