De antwoorden van de NAVO en de VS op de Russische vraag naar meer veiligheidsgaranties, houden volgens het Kremlin onvoldoende rekening met de standpunten van Moskou. 'Op basis hiervan is er maar weinig reden tot optimisme', zo heeft Dmitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin, donderdag gereageerd.

'Je kan niet zeggen dat er rekening werd gehouden met onze standpunten, of dat er een bereidheid is om onze bezorgdheden in overweging te nemen', heeft Peskov aan journalisten verklaard. De woordvoerder van het Kremlin wenste zich verder te onthouden van 'conceptuele beoordelingen' van het westerse antwoord.

De Russische president Vladimir Poetin heeft het antwoord van de VS al gelezen, zo wordt wel bevestigd. Wanneer Moskou zal reageren, is nog niet duidelijk. 'Het zal uiteraard enige tijd vergen om alles te analyseren', aldus Peskov.

Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov omschrijft het Amerikaanse antwoord als 'een reactie die ons de mogelijkheid biedt om te rekenen op het begin van een ernstig gesprek, maar dan wel over secundaire kwesties.' Maar het document bevat 'geen positieve reactie op het hoofdthema', zo luidt het nog.

De NAVO en de VS hebben woensdag schriftelijk gereageerd op Russische eisen om meer veiligheidsgaranties. Maar er wordt niet ingegaan op de Russische eis om een verdere uitbreiding van de NAVO in oostelijke richting stop te zetten.

Ook op de vraag om alle westerse troepen weg te halen uit de Oost-Europese NAVO-landen, werd niet ingegaan.

Moskou ziet zijn veiligheid bedreigd door de uitbreiding van de NAVO naar het oosten. Het Kremlin wil met name voorkomen dat Oekraïne toetreedt tot de westerse militaire alliantie. Het Westen verdenkt Rusland er dan weer van een invasie in Oekraïne voor te bereiden, maar Moskou ontkent die beschuldiging.

