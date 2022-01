'China, dat openlijk zijn steun is komen betuigen aan de 'redelijke bekommernissen' van Moskou, moet zijn 'invloed' op Rusland gebruiken om het af te raden Oekraïne aan te vallen' zo heeft Victoria Nuland, de nummer drie van de Amerikaanse diplomatie, donderdag gezegd.

'Wij roepen Peking op zijn invloed op Moskou aan te wenden om het naar diplomatie te drijven. Want als er in Oekraïne een conflict is, is dat ook niet goed voor China', zei ze tegenover de pers. 'Er zou een enorme impact zijn op de wereldeconomie en de energiesector.'

'Wij roepen Peking op zijn invloed op Moskou aan te wenden om het naar diplomatie te drijven. Want als er in Oekraïne een conflict is, is dat ook niet goed voor China', zei ze tegenover de pers. 'Er zou een enorme impact zijn op de wereldeconomie en de energiesector.'