Rusland kondigt vrijdag aan dat zaterdag, onder supervisie van president Vladimir Poetin, zijn strategische troepen militaire manoeuvres zullen uitvoeren. Er zullen daarbij ballistische en kruisraketten afgevuurd worden.

'Op 19 februari, onder leiding van de opperbevelhebber van de Russische strijdkrachten, Vladimir Poetin, zal er een geplande oefening plaatsvinden van de strategische afschrikkingstroepen', zegt het ministerie van Defensie, dat geciteerd wordt door de Russische persagentschappen.

Moskou zegt dat er 'schoten van ballistische en kruisraketten' zullen afgevuurd worden bij de manoeuvres. Soldaten van het zuidelijke militaire district van Rusland nemen deel aan de manoeuvres, de luchtmacht, de strategische troepen en de Noordelijke Vloot en Zwarte Zeevloot van de Russische marine. Doel van de manoeuvres is 'de staat van paraatheid' te testen van de troepen, alsook 'de betrouwbaarheid van nucleaire en niet-nuclearie strategische wapens'.

De Russische 'strategische' troepen, in hun brede betekenis, hebben als missie om te reageren op bedreigingen - ook bij een nucleaire oorlog. Ze zijn uitgerust met intercontinentale raketten, strategische langeafstandsbommenwerpers, duikboten, schepen en een mariene luchtmacht met conventionele (langeafstands)raketten.

Terugtrekking

De aankondiging komt er na een eerder signaal van Rusland dat het vrijdag tanks in de buurt van de Oekraïense grens en bommenwerpers op de geannexeerde Krim terugtrekt, omdat het Westen vreest voor een invasie.

Moskou zou tot 150.000 troepen verzameld hebben aan de grens met Oekraïne, met het oog op een potentiële invasie. Moskou zelf ontkent dat het dat van plan is en beweert zelfs dat het de troepen aan het terugtrekken is.

'Een militaire trein met personeel en tanklegereenheden is teruggekeerd van het Westelijk Militair District naar zijn permanente basis', aldus het ministerie van Defensie in een verklaring.

Een woordvoerder van de Russische vloot, geciteerd door het Russische persbureau Interfax, kondigde verder de terugtrekking van tien SU-24 bommenwerpers uit de Krim aan.

Ondertussen beschuldigen het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten elkaar vrijdagochtend opnieuw van nieuwe bombardementen in het oosten van land.

De Oekraïense autoriteiten maken melding van 20 schendingen van het staakt-het-vuren door separatisten, terwijl pro-Russische rebellen 27 schoten van het Oekraïense leger melden.

Blinken en Lavrov

Donderdag had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken Rusland nog opgeroepen om 'het pad van de oorlog te verlaten'. Dat zei hij voor het begin van de bijeenkomst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Hij herhaalt dat een Russische aanval op Oekraïne nakende is.

'Ik ben hier vandaag niet om een oorlog te beginnen, maar om er een te voorkomen', aldus Blinken in New York. Hij heeft aan zijn Russische ambtsgenoot Sergej Lavrov gevraagd om 'elkaar volgende week te ontmoeten in Europa'.

'Ik twijfel er niet aan dat mijn verklaringen vandaag beantwoord zullen worden door nog meer ontkenningen van de Russische regering', zegt de buitenlandminister.

'De Russische regering kan vandaag aankondigen dat Rusland Oekraïne niet zal binnenvallen, dat duidelijk zeggen, dat aankondigen aan heel de wereld, en dat ook demonstreren door soldaten, voertuigen en vliegtuigen terug te trekken en diplomaten naar de onderhandelingstafel sturen.'

Blinken benadrukt dat de wereld die belofte zal onthouden, en ook zal weten wanneer Rusland zich niet houdt aan die belofte.

'Onze informatie toont duidelijk dat de Russische troepen aan de Oekraïense grens, inclusief de grondtroepen en de vliegtuigen, zich voorbereiden om in de komende dagen een aanval te starten op Oekraïne', zei Blinken ook. De Amerikaanse inlichtingendiensten verwachten aanvallen met raketten en bommen, cyberaanvallen en vervolgens invallen met tanks en soldaten tegen doelwitten, waaronder de hoofdstad Kiev.

Geen geallieerde troepen

Oekraïne heeft geen behoefte aan buitenlandse geallieerde soldaten op zijn grondgebied om zich te verdedigen tegen Rusland, dat met ruim 100.000 troepen aan de grenzen staat. Dat verkondigde de Oekraïense president Volodimir Zelenski donderdag.

'We hebben geen behoefte aan militairen met een buitenlandse vlag op ons grondgebied', zei hij in een interview met de nieuwswebsite RBK-Ukraine. 'Daar vragen we niet om, anders zou de hele wereld gedestabiliseerd geraken. We willen Rusland niet nog een reden geven om te zeggen dat wij hier (buitenlandse, red.) basissen hebben waartegen ze zich moeten verdedigen', beklemtoonde hij. 'We willen echter wel al de rest', verwees hij naar de militaire en financiële hulp die Oekraïne kreeg van zijn westerse bondgenoten.

De woorden van Zelenski komen nadat de Amerikaanse president Joe Biden donderdag had gezegd dat het risico op een Russische invasie zeer groot is en in de komende dagen werkelijkheid zou kunnen worden.

Joe Biden © Belga Image

