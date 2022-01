Er zijn 'grote verschillen' vastgesteld met Rusland over de veiligheid in Europa, maar de dertig NAVO-landen blijven openstaan voor een dialoog met Moskou.

Dat heeft NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg woensdag gezegd na afloop van een NAVO-Rusland Raad, onder meer gewijd aan de oplopende spanningen rond Oekraïne.

Stoltenberg noemde de discussies 'moeilijk', maar net daarom was de ontmoeting ook zo belangrijk. Concrete resultaten of toezeggingen kwamen er niet uit het onderhoud, maar van beide kanten is er wel bereidheid om de dialoog voort te zetten en daarvoor een tijdsplan uit te werken.

Rusland heeft tienduizenden soldaten verzameld aan de grens met Oekraïne, iets wat het Westen grote zorgen baart. Mochten de Russische troepen Oekraïne binnenvallen, kan dat leiden tot een open oorlog op het Europese continent.

Moskou wil garanties van de NAVO dat Oekraïne nooit lid wordt van het militaire bondgenootschap, en eist ook dat de alliantie niet verder uitbreidt naar het oosten van Europa.

Stoltenberg onderstreepte het opendeurbeleid van de NAVO. Elke natie heeft het recht om haar eigen pad te kiezen en zelf te beslissen over haar veiligheidsstructuren, luidde het. Rusland heeft niks te zeggen over het NAVO-lidmaatschap van een land.

Schuld van Rusland

Volgens Stoltenberg heeft ook enkel en alleen Rusland schuld aan de huidige crisis. Hij riep op tot onmiddellijke de-escalatie aan de grens met Oekraïne. Raakt de situatie niet ontmijnd, dan zou dat een 'strategische fout zijn met mogelijk ernstige gevolgen', aldus de Noorse ex-premier. Er wordt dan in eerste instantie gekeken naar politieke en economische sancties.

Stoltenberg pleitte voor meer transparantie over troepenbewegingen en militaire oefeningen, en brak ook een lans voor het aanhalen van de diplomatieke banden. Bij een voortzetting van de dialoog zou het helpen, mochten de missie van de Russische delegatie bij de NAVO en die van de alliantie in Moskou kunnen heropenen, klonk het.

De verwachtingen voor de NAVO-Rusland Raad waren laag, maar alleen het feit dat de raad samenkwam, werd als positief gezien. Het was de eerste keer sinds begin juli 2019 dat beide kanten in dat formaat gesprekken voerden.

Dat heeft NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg woensdag gezegd na afloop van een NAVO-Rusland Raad, onder meer gewijd aan de oplopende spanningen rond Oekraïne. Stoltenberg noemde de discussies 'moeilijk', maar net daarom was de ontmoeting ook zo belangrijk. Concrete resultaten of toezeggingen kwamen er niet uit het onderhoud, maar van beide kanten is er wel bereidheid om de dialoog voort te zetten en daarvoor een tijdsplan uit te werken. Rusland heeft tienduizenden soldaten verzameld aan de grens met Oekraïne, iets wat het Westen grote zorgen baart. Mochten de Russische troepen Oekraïne binnenvallen, kan dat leiden tot een open oorlog op het Europese continent. Moskou wil garanties van de NAVO dat Oekraïne nooit lid wordt van het militaire bondgenootschap, en eist ook dat de alliantie niet verder uitbreidt naar het oosten van Europa. Stoltenberg onderstreepte het opendeurbeleid van de NAVO. Elke natie heeft het recht om haar eigen pad te kiezen en zelf te beslissen over haar veiligheidsstructuren, luidde het. Rusland heeft niks te zeggen over het NAVO-lidmaatschap van een land. Volgens Stoltenberg heeft ook enkel en alleen Rusland schuld aan de huidige crisis. Hij riep op tot onmiddellijke de-escalatie aan de grens met Oekraïne. Raakt de situatie niet ontmijnd, dan zou dat een 'strategische fout zijn met mogelijk ernstige gevolgen', aldus de Noorse ex-premier. Er wordt dan in eerste instantie gekeken naar politieke en economische sancties. Stoltenberg pleitte voor meer transparantie over troepenbewegingen en militaire oefeningen, en brak ook een lans voor het aanhalen van de diplomatieke banden. Bij een voortzetting van de dialoog zou het helpen, mochten de missie van de Russische delegatie bij de NAVO en die van de alliantie in Moskou kunnen heropenen, klonk het.De verwachtingen voor de NAVO-Rusland Raad waren laag, maar alleen het feit dat de raad samenkwam, werd als positief gezien. Het was de eerste keer sinds begin juli 2019 dat beide kanten in dat formaat gesprekken voerden.