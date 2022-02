De Amerikaanse president Joe Biden heeft zaterdag in zijn telefoongesprek met zijn Russische collega Vladimir Poetin gewaarschuwd voor 'zware en snelle repercussies' bij een Russische inval in Oekraïne, zo heeft het Witte Huis bekendgemaakt.

De VS en hun bondgenoten 'zullen resoluut antwoorden en Rusland zware en snelle repercussies opleggen' als dat land Oekraïne binnenvalt, klonk het.

Biden heeft ook gezegd dat een invasie 'groot menselijk leed' zou veroorzaken en het aanzien van Rusland zou besmeuren.

De Amerikaanse president heeft tevens duidelijk gemaakt dat zijn land blijft openstaan voor een diplomatieke oplossing maar zich 'evenzo ook op andere scenario's voorbereidt'.

Het gesprek was 'professioneel en rijk'. 'In de dynamiek die wij al meerdere weken waarnemen, kwam er geen fundamentele verandering', zei een Amerikaanse leidinggevende tegenover journalisten.

De VS hebben ideeën op tafel gelegd met de blik op de veiligheid in Europa die ook enkele zorgen van Rusland kunnen wegnemen, zei hij verder zonder in detail te treden. Het is onduidelijk of Moskou erin geïnteresseerd is zijn doel via diplomatieke wegen te bereiken in plaats van met geweld, zei hij niettemin.

Beide presidenten kwamen overeen dat hun teams de komende dagen contact zullen houden, klonk het voorts. 'Niettemin kan Rusland tot een militaire actie beslissen.'

Geen info over nakende inval

Eerder op de dag maakte Oekraïne bekend dat het verrast was over de waarschuwing van de Verenigde Staten over een nakende inval van Rusland. 'Als jullie of iemand anders meer informatie heeft dat er 100 procent zeker een invasie zou plaatsvinden de 16de (februari), geef ons die informatie dan', zei president Volodymyr Zelenski zaterdag aan journalisten. Hij zei ook dat Kiev zich bewust is dat het risico op een inval bestaat.

Zelenski verwijst zo naar de Amerikaanse president Joe Biden, die volgens Politico vrijdag tijdens een gesprek met NAVO-bondgenoten gezegd had dat Rusland Oekraïne op 16 februari zou kunnen aanvallen. Nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan zei vrijdag dan weer dat de VS denken dat Rusland Oekraïne 'op elk moment' zou kunnen aanvallen, nog voor het einde van de Olympische Winterspelen op 20 februari. Rusland blijft ontkennen dat het plannen heeft om Oekraïne binnen te vallen.

Kiev is op alles voorbereid, aldus Zelenski. Maar hij waarschuwt ook voor het veroorzaken van paniek: 'paniek is de beste vriend van de vijand in ons land', aldus de president tegen de Amerikaanse en westerse journalisten. Al deze informatie veroorzaakt alleen maar meer paniek, en dat helpt Oekraïne niet, zei hij.

Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken riep eerder op de dag ook al op tot kalmte en vroeg om geen paniek te zaaien, wat de situatie verder zou kunnen destabiliseren.

Rusland beschuldigt VS

Met hun beschuldiging van een mogelijke imminente Russische invasie in Oekraïne willen de VS een conflict in dat land provoceren. Dit heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zaterdag in een telefoontje met zijn Amerikaanse ambtgenoot Antony Blinken gezegd.

Volgens een communiqué van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken 'beklemtoonde Lavrov dat de door de VS en hun bondgenoten gelanceerde propagandacampagne over een 'Russische agressie' tegen Oekraïne provocatie als objectief heeft, en de autoriteiten in Kiev aanmoedigen om de akkoorden van Minsk te saboteren en zich in een militaire oplossing te storten' in het oosten van Oekraïne.

In de Donbass bestrijdt het Oekraïense regereingsleger al acht jaar pro-Russische separatisten die steun krijgen van Moskou.

Lavrov herhaalde in het gesprek dat de VS en hun Europese bondgenoten de veiligheidsgaranties negeren die Rusland eist. Rusland wil harde garanties van de NAVO dat het bondgenootschap zich niet verder naar het oosten uitbreidt. Ook moet de NAVO wapensystemen weghalen uit landen die aan Rusland grenzen.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde Blinken zijn Russische collega opnieuw dat een Russische aanval op Oekraïne op 'een resoluut, grootschalig en verenigd Transatlantisch antwoord' kan rekenen. Hij zei echter ook de diplomatieke deur open te houden, maar dat Rusland concrete stappen moet nemen om de situatie te de-escaleren.

National Guard

Het Amerikaanse leger haalt als voorbereiding op een mogelijke Russische inval de militairen van de National Guard terug uit Oekraïne. Dat meldt het ministerie van Defensie. De 160 militairen waren in het land om Oekraïense militairen op te leiden.

De leden van de National Guard uit Florida worden overgeplaatst naar een andere locatie in Europa. Ze waren sinds november in Oekraïne om het leger op te leiden. Het Pentagon verzekert dat de transfer van de troepen niets verandert aan de Amerikaanse vastberadenheid om het Oekraïense leger te ondersteunen. Ook laat het Pentagon weten dat minister van Defensie Lloyd Austin een telefoongesprek heeft gehad met zijn Russische ambtsgenoot Sergej Sjojgoe. Ze bespraken de ontplooing van Russische troepen aan de Oekraïense grens. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken sprak zaterdag ook met zijn Russische tegenhanger Sergej Lavrov. Presidenten Joe Biden en Vladimir Poetin spreken later op de dag met elkaar, en Poetin had ook een onderhoud van 1,40 uur met de Franse president Emmanuel Macron.

Rusland past diplomatieke bezetting in Oekraïne aan

Ondertussen heeft Rusland zelf beslist zijn diplomatieke staf in Oekraïne te 'optimaliseren uit vrees voor provocaties' door Kiev of andere partijen. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verklaard.

Woordvoerster Maria Zakharova antwoordde op de vraag van de media of Rusland zijn diplomatieke aanwezigheid in buurland Oekraïne zou verminderen. Ze verklaarde dat de ambassade en de consulaten in Oekraïne hun belangrijkste functies blijven vervullen, zonder een expliciet antwoord te geven op de vraag of er personeel wordt teruggehaald. 'We vrezen mogelijke provocaties van het regime in Kiev of van derde landen en hebben inderdaad beslist om het personeel van de Russische vertegenwoordiging in Oekraïne te optimaliseren', klinkt het in een persbericht. Zakharova voegt ook toe dat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk 'blijkbaar op de hoogte zijn van bepaalde acties die worden voorbereid in Oekraïne en die de veiligheidssituatie aanzienlijk kunnen verslechteren'. De Europese Unie adviseerde vrijdag aan niet-essentieel personeel van de ambassade in Kiev het land te verlaten en hun werk buiten Oekraïne voort te zetten. Verschillende landen, waaronder de VS, het VK, Australië en ook België, hebben hun landgenoten opgeroepen om het land te verlaten.

