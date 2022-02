Amerikaans president Joe Biden en Duits bondskanselier Olaf Scholz zullen elkaar woensdagavond om 20.30 uur (Midden-Europese tijd) telefonisch spreken. Dat maakte het Witte Huis woensdag bekend. De staatshoofden en regeringsleiders van de EU houden nu donderdagspoedoverleg. De ministers van Buitenlandse Zaken van de landen van de G7 vergaderen op zaterdag.

Het gesprek komt er te midden van hoog opgelopen spanningen tussen het westen en Rusland. Volgens de Verenigde Staten blijft een Russische inval in Oekraïne een 'reëel' scenario.

EU-leiders

De staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie houden donderdag voor aanvang van een top met hun Afrikaanse ambtgenoten in Brussel een bijzondere bijeenkomst over de situatie in Oekraïne, zo heeft de woordvoerder van de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel meegedeeld.

'In de aanloop naar de top tussen de Europese Unie en de Afrikaanse Unie zal er morgen om 12.30 uur gedurende één uur een informele bijeenkomst van de leden van de Europese Raad over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot Rusland en Oekraïne zijn', zo tweette de woordvoerder. Eerder op de dag had Michel in het Europees Parlement in Straatsburg Rusland aangemaand om 'onmiddellijke en tastbare stappen in de richting van een de-escalatie' te zetten. 'Dat is de voorwaarde voor een echte politieke dialoog. We kunnen niet eeuwig diplomatieke oplossingen zoeken terwijl de andere kant troepen opbouwt', zei hij.

Rusland had de voorbije dagen aangekondigd dat het troepen zou terugtrekken uit het grensgebied met Oekraïne, maar de westerse landen nemen voorlopig geen concrete stappen in die richting waar. Zo stelde NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg eerder op woensdag dat er nog steeds Russische troepen toestromen aan de grens.

Vergadering G7

Het G7-overleg wordt georganiseerd in de marge van de veiligheidsconferentie in München, die komend weekend plaatsvindt. Duits buitenlandminister Annalena Baerbock zal de vergadering voorzitten. Volgens de regeringswoordvoerder zal ook in andere samenstellingen overleg plaatsvinden over de Russische dreiging aan de grens met Oekraïne.

Het gaat onder meer om gesprekken tussen Duitsland, Frankrijk en Oekraïne en overleg tussen de buitenlandministers van Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Van de VS nemen met name vicepresident Kamala Harris en minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken deel aan de veiligheidsconferentie in München.

Uit de Russische regering heeft niemand toegezegd. Tussen het westen en Rusland lopen de spanningen al wekenlang hoog op, wegens een gevreesde inval van Moskou in Oekraïne. Rusland kondigde dinsdag aan dat het troepen aan de grens met zijn buurland terug zou beginnen te trekken, maar de NAVO ziet voorlopig juist nog meer troepen toestromen.

Erkenning

Washington heeft de Russische oproep om de republieken in Oost-Oekraïne te erkennen woensdag veroordeeld. De erkenning zou een 'grote schending van het internationaal recht' betekenen, zo zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.

Dinsdag keurde de Doema, het lagerhuis van het Russische parlement, met een grote meerderheid een resolutie goed die president Vladimir Poetin oproept twee Russischgezinde separatistische regio's in Oost-Oekraïne te erkennen als onafhankelijke republieken. Maar Washington verzet zich hiertegen. 'De uitvoering van deze resolutie zou de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne verder ondermijnen', aldus Blinken.

