Armenië is klaar voor nieuwe vredesonderhandelingen met Azerbeidzjan onder de auspiciën van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Dat heeft premier Nikol Pasjinjan donderdag gezegd. "We wachten op concrete voorstellen", klinkt het.

Het grensgebied tussen beide landen, en met name de regio Nagorno-Karabach, was de afgelopen maanden de inzet van een intense tweestrijd. Beide landen beschuldigden elkaar van het artillerievuur dat zorgde voor doden en gewonden.

De oorlog om Nagorno-Karabach begon vorig jaar in september, toen Azerbeidzjan erin slaagde om grote delen van het territorium dat het aan Armenië was kwijtgespeeld in de jaren 90 te heroveren. Bij de gevechten kwamen meer dan 6.500 mensen om het leven. Ondanks een wapenstilstand onderhandeld door Rusland bleven de spanningen in de regio hoog oplopen.

Zo beschuldigde Azerbeidzjan Armenië er recent nog van dat het zijn troepen niet volledig had teruggetrokken. Dat zou volgens Azerbeidzjan een schending van het staakt-het-vuren zijn. Armenië beschuldigde zijn buurland er herhaaldelijk van om zijn grondgebied te zijn binnengevallen.

Het grensgebied tussen beide landen, en met name de regio Nagorno-Karabach, was de afgelopen maanden de inzet van een intense tweestrijd. Beide landen beschuldigden elkaar van het artillerievuur dat zorgde voor doden en gewonden.De oorlog om Nagorno-Karabach begon vorig jaar in september, toen Azerbeidzjan erin slaagde om grote delen van het territorium dat het aan Armenië was kwijtgespeeld in de jaren 90 te heroveren. Bij de gevechten kwamen meer dan 6.500 mensen om het leven. Ondanks een wapenstilstand onderhandeld door Rusland bleven de spanningen in de regio hoog oplopen.Zo beschuldigde Azerbeidzjan Armenië er recent nog van dat het zijn troepen niet volledig had teruggetrokken. Dat zou volgens Azerbeidzjan een schending van het staakt-het-vuren zijn. Armenië beschuldigde zijn buurland er herhaaldelijk van om zijn grondgebied te zijn binnengevallen.