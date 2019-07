De Iraanse president Hassan Rohani heeft voorgesteld de door Teheran in beslag genomen Britse tanker te ruilen voor de Iraanse tanker die begin deze maand aan de ketting werd gelegd in Teheran. 'Wij willen geen spanningen, en als iedereen zich houdt aan de regels, dan zullen zij van ons een geschikt antwoord verkrijgen', aldus Rohani.

Zijn land is niet koppig, en is evenmin uit op een conflict in de Perzische Golf, maar Iran is ook niet van plan toe te geven aan druk en dreigementen, klonk het nog.

Een met olie geladen Iraanse tanker werd op 4 juli aan de ketting gelegd in Gibraltar, omdat het schip de Europese sancties tegen Syrië zou schenden. Vorige vrijdag volgde de Iraanse vergelding: de onder Britse vlag varende olietanker Stena Impero werd in de Straat van Hormoez in beslag genomen door Iran. Volgens Teheran had het schip de internationale voorschriften niet nageleefd en zijn gps-systeem uitgeschakeld. Bovendien zou het milieuvervuilende materialen aan boord gehad hebben.

Londen had het in een reactie over 'piraterij door een ander land'. De rederij van de Stena Impero heeft dinsdagavond een eerste keer direct contact gehad met zijn bemanning. Dat deelde de rederij, het Zweedse Stena Bulk, woensdag mee. De kapitein heeft zijn werkgever ingelicht dat alle bemanningsleden in veiligheid zijn en dat er goed wordt samengewerkt met de Iraniërs aan boord. Het schip heeft 23 crewleden, uit India, Rusland, Letland en de Filipijnen.

De tankercrisis komt er op een turbulent moment voor Londen. Dinsdag werd bekendgemaakt dat Boris Johnson zoals verwacht de nieuwe Britse premier wordt, en woensdag legt hij de eed af. Behalve de brexit krijgt Johnson dus ook meteen deze tankercrisis op het bord. Eerder pleitte Londen al voor een door Europese landen geleide missie die schepen in de voor de internationale handel belangrijke Straat van Hormoez moet beschermen.