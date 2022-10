Spanningen China-Taiwan: VS plant inzet B-52-bommenwerpers geschikt voor atoombommen vanuit Australië

De Verenigde Staten plannen tot zes B-52-bommenwerpers voor lange afstand, geschikt voor zowel conventionele als nucleaire bommen in te zetten vanuit Australië, zo meldde de Australian Broadcasting Corp (ABC) op maandag. Deze zet zou de spanningen met Peking verder kunnen doen oplaaien.

Op de afgelegen Australische luchtmachtbasis Tindal, ongeveer 300 km ten zuiden van Darwin, de hoofdstad van het Australische Northern Territory, zullen speciale faciliteiten voor de bommenwerpers worden ingericht, meldde het ABC-programma Four Corners. Het programma citeert Amerikaanse documenten als bron.

Premier Anthony Albanese zei dat Australië ‘af en toe’ met de VS samenwerkt op het gebied van defensieallianties. ‘Er zijn natuurlijk bezoeken aan Australië, ook aan Darwin, waar Amerikaanse mariniers in rotatie gestationeerd zijn,’ zei Albanese tijdens een persconferentie.

De VS heeft gedetailleerde plannen opgesteld voor wat zij een ‘squadron operations facility’ noemen voor het onderhoud en stationeren van de vliegtuigen tijdens het droogseizoen.

Het plan stuurt een sterk signaal naar tegenstanders over het vermogen van Washington om dodelijke luchtmacht in te zetten, dat blijkt uit het rapport van de Amerikaanse luchtmacht.

Vorig jaar hebben de VS, Groot-Brittannië en Australië een veiligheidsovereenkomst gesloten waardoor Australië de technologie krijgt om nucleair aangedreven onderzeeërs in te zetten.

Becca Wasser, onderzoekster bij het in Washington gevestigde Centre for a New American Security, vertelde aan ABC dat het stationeren van de B-52’s in Australië, waardoor het Chinese vasteland kan bereikt worden, als waarschuwing geldt voor Peking. Maar dat het ook Australië tot doelwit kan maken als het samen met de VS tot actie zou overgaan in Taiwan of Australië overvlieg- en toegangsrechten aan de Amerikanen geeft.

Professor Victor Gao, een actief lid van de Communistische Partij van China (CCP) en vicevoorzitter van het Centrum voor China en Globalisering aan de universiteit van Suzhou in China, zei aan ABC dat – als oorlog uitbreekt het een totale oorlog wordt en snel tot Armageddon kan leiden. ‘Denk niet dat door luchtmachtbasissen beschikbaar te stellen in het noorden van Australië, dat het zichzelf zal redden. China is een grootmacht en laat niet met zich sollen.’