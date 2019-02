Spanning tussen Pakistan en India loopt op: '2 Indiase vliegtuigen neergehaald'

Pakistan sluit zijn luchtruim 'tot nader order', zo heeft de Pakistaanse Burgerluchtvaartautoriteit CAA woensdag bekendgemaakt nadat Islamabad eerder op de dag naar eigen zeggen twee vliegtuigen van de Indiase luchtmacht in zijn luchtruim heeft neergehaald.

De sluiting van het luchtruim is 'tengevolge van omstandigheden' genomen, zei een legerwoordvoerder. Alle luchtvaartmaatschappijen hebben de instructie gekregen hun operaties in Pakistan 'tot nader order' op te schorten, zei een bron dichtbij de CAA aan het Franse persbureau AFP.

In India zijn minstens vijf luchthavens gesloten en talrijke vluchten geannuleerd, aldus een leidinggevende in de sector die op anonimiteit stond. De Indiase Burgerluchtvaartautoriteit liet tot nu toe niets officieel weten.

China heeft woensdag bij monde van woordvoerder Lu Kang van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken beide kernmachten opnieuw tot 'terughoudendheid' en 'dialoog' opgeroepen.

Spanningen lopen op

Woensdag haalde de luchtmacht in het Pakistaanse luchtruim twee Indiase vliegtuigen neer. Eén toestel is in het Indiase deel van Kasjmir neergekomen, het andere in het Pakistaanse deel. Pakistaanse soldaten hebben een Indiase piloot gearresteerd.

Volgens woordvoerder Mohammad Faisal van het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is 'de enige bedoeling van die actie ons recht, onze wil en onze capaciteit om ons zelf te verdedigen aan te tonen.'

'Wij willen geen escalatie, maar indien daartoe gedwongen, zijn we helemaal op dat paradigma voorbereid.'

Eerder op de dag hebben ook Pakistaanse vliegtuigen korte tijd het Indiase luchtruim geschonden boven de betwiste regio Kasjmir en zijn teruggejaagd, zo heeft het Indiase persbureau PTI gemeld en zo heeft een bron bij de plaatselijke overheid aan het Franse persbureau AFP bevestigd.

Het incident kwam een dag nadat India in het Pakistaanse deel van Kasjmir een 'preventieve aanval' had uitgevoerd op wat het een trainingskamp van een islamistische gewapende groep noemde.