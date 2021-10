Frankrijk heeft in de nacht van woensdag op donderdag twee Britse vissersboten gewaarschuwd die voor de kust van de Franse plaats Le Havre aan het vissen waren. Eén van de twee boten werd door de Franse autoriteiten naar de haven van Le Havre gestuurd. De kapitein van de boot riskeert een juridische procedure en mogelijk wordt de gevangen vis in beslag genomen.

Volgens Frankrijk hebben Britse boten als gevolg van de brexit niet de juiste rechten om in de Franse wateren te vissen.

De ruzie tussen Frankrijk en Groot-Brittannië over de viswateren loopt steeds verder op. Woensdag probeerde Parijs nog druk te zetten door te dreigen met sancties die vanaf 2 november van kracht kunnen worden. Frankrijk zou bijvoorbeeld meer grenscontroles kunnen invoeren voor Britse producten.

De Britten zeiden "zeer teleurgesteld" te zijn en noemden de genoemde maatregelen disproportioneel. Volgens de Franse minister van Europese Zaken Clément Beaune moet zijn land nu met de "taal van kracht" spreken. "Dat is het enige wat deze Britse regering lijkt te begrijpen", aldus Beaune tegen CNews TV in een reactie op het jongste incident.

De Fransen zijn ontevreden dat het Verenigd Koninkrijk weinig vergunningen geeft waarmee Franse vissers in Britse wateren mogen vissen. De Britse overheidsdienst stelt dat andere kleine vissersschepen niet afdoende kunnen aantonen dat ze voor de brexit ook in Britse wateren visten.

Volgens Parijs overtreedt het Verenigd Koninkrijk met die starre houding de afspraken die het met de Europese Unie maakte toen de Britten het landenblok verlieten.

