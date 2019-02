Spanning stijgt in Haïti: president Moise zegt dat hij niet opstapt na dagen van straatprotesten

In een televisietoespraak zei president Jovenel Moise donderdag dat hij 'het land niet in de handen van gewapende bendes en drugssmokkelaars zal leggen'. Hij roept de oppositie op tot dialoog, maar die gaat daar niet op in.

Geëscaleerd

De voorbije dagen kwamen duizenden mensen op straat in de hoofdstad Port-au-Prince en andere steden. Ze beschuldigen de regering van corruptie en eisen het aftreden van Moise.

De protesten gaan er gewelddadig aan toe en hebben al aan zeker zeven mensen het leven gekost. Dinsdag wisten in de zuidelijke stad Aquin alle 78 gedetineerden te ontsnappen uit een gevangenis.

Eigenlijk gaat het om de culminatie van een algemene onvrede die al sluimert sinds de zware aardbeving van 2010, waardoor meer dan 200.000 mensen omkwamen. De vonk die het vuur deed oplaaien, is de publicatie van een rapport eind januari waaruit blijkt dat ambtenaren en voormalige ministers een hulpfonds van Venezuela ter waarde van vier miljard dollar van zo'n tien jaar geleden hebben ontvreemd, de zogenaamde Petrocaribe-deal.

Volgens hetzelfde rapport is ook president Moise, aan de macht sinds 2017, betrokken bij onregelmatigheden.

Haïti geldt als het armste land van het westelijk halfrond en is grotendeels afhankelijk van buitenlandse hulp. Volgens de Wereldbank leeft bijna twee derde van de bevolking van het Caribische land onder de nationale armoedegrens van 2,41 dollar per dag. In 2016 werd het land opnieuw zwaar getroffen door orkaan Matthew.

Onveilig

De verslechterende veiligheidssituatie in Haïti, waar criminaliteit sowieso al een groot probleem is, heeft er al toe geleid dat de VS hun niet-essentiële diplomatiek personeel hebben teruggeroepen. Canada heeft tijdelijk zijn ambassade gesloten. Ook de vertegenwoordiging van de Europese Unie heeft besloten om familieleden van medewerkers in veiligheid te brengen in buurland de Dominicaanse Republiek.

Volgens BBC World kunnen sommige buitenlandse toeristen op Haïti hun hotel niet meer uit door de slechte veiligheidsomstandigheden.

In zijn toespraak kondigde Moise wel een 'reeks maatregelen' aan. 'Ik heb aan de premier gevraagd om ze te komen uitleggen en ze snel toe te passen om onze ellende te verzachten.'