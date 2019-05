De regering in Madrid zei in een boodschap aan de autoriteiten van Venezuela dat ze erop rekent dat de onschendbaarheid van de diplomatieke missie, waar Lopez verblijft, wordt gerespecteerd, zo berichten Spaanse media donderdag. López op zijn beurt bedankte de ambassade dat die hem als 'gast' heeft opgenomen.

Kort voordien had het Venezolaanse gerecht een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Leopoldo López. Daarmee gaf het aan de inlichtingendienst (Sebin) de opdracht om de oppositieleider op te pakken en over te brengen naar de militaire gevangenis van Ramo Verde.

López is de oprichter van de oppositiepartij Voluntad Popular en zat sinds 2014 in de cel, toen bij protesten tegen de regering meer dan veertig mensen omkwamen. Een rechtbank veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van 14 jaar wegens aanzetten tot geweld. Volgens mensenrechtenorganisaties en verscheidene buitenlandse regeringen ging het om een politiek proces. In juli 2017 werd zijn celstraf omgezet in huisarrest.

Dinsdagochtend, te midden van de machtsstrijd in Venezuela, werd López uit zijn huisarrest bevrijd door soldaten die naar de oppositie waren overgelopen. Hij was daarna in een videoboodschap te zien aan de zijde van de zelfverklaarde interim-president Juan Guaido, die president Nicolas Maduro van de macht probeert te verdrijven. Nadat de geplande coup tegen de regering van Maduro mislukte, zocht López bescherming in de Spaanse ambassade.