Spanje: vervroegde verkiezingen op 28 april

'Spanje heeft geen minuut te verliezen, Spanje moet vooruit kunnen gaan,' zei Sanchez vrijdag na afloop van een buitengewone ministerraad.

Minderheidsregering

Woensdag heeft het parlement de ontwerpbegroting van de socialistische minderheidsregering verworpen. 191 van de 350 parlementsleden hebben tegen de begroting gestemd, tegenover 158 stemmen voor en één onthouding.

De socialisten hebben slechts 84 van van de 350 zetels in het parlement, en hadden de steun nodig van kleinere regionale partijen, waaronder de Catalanen, om het begrotingsontwerp erdoor te krijgen. De Catalaanse partijen zijn echter misnoegd over de weigering van de regering om te praten over een onafhankelijkheidsreferendum voor hun regio. Ze stemden, net als de conservatieven en de liberalen, tegen.

Acht maanden

Sanchez (46) is nog maar acht maanden premier. Hij was in juni aan de macht gekomen nadat zijn conservatieve voorganger Mariano Rajoy na een gestemde motie van wantrouwen was moeten opstappen. Sanchez kon aan een minderheidsregering van de PSOE beginnen dankzij de steun van onder meer de Catalaanse partijen.

Er werd al een tijdlang gefluisterd dat Sanchez nieuwe verkiezingen wil uitschrijven. Volgens de meest recente peiling doet Sanchez het beter dan bij de vorige verkiezingen, terwijl de Partido Popular van Rajoy zo goed als halveert. De centrumrechtse Ciudadanos zou de tweede grootste partij worden, de radicaal-rechtse Vox springt in een klap naar twaalf procent van de stemmen.

Normaal waren er verkiezingen in juni 2020.