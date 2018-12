Spanje neemt 300 door Italië en Malta geweigerde migranten op

De Spaanse ngo redde de iets meer dan 300 migranten op de Middellandse Zee. Daarbij was ook een nog maar enkele dagen oude baby, die met zijn moeder intussen met een helikopter naar Malta is overgevlogen. Het land wou de andere migranten niet opvangen. Dat zei althans de Italiaanse extreemrechtse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, die op Twitter stelde dat ook de Italiaanse havens gesloten blijven.

De geredde migranten zaten op drie boten, niet zo ver van de Libische kust. 'Zo is Kerstmis op de Middellandse Zee', tweette Proactiva Open Arms. Intussen is de Duitse ngo Sea-Eye met het schip 'Professor Albrecht Penck' ook onderweg naar het gebied voor de kust van Libië, om er reddingsmissies uit te voeren.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie kwamen dit jaar meer dan 113.000 migranten via de gevaarlijke route over de Middellandse Zee naar Europa: 56.480 bereikten Spanje, 31.310 kwamen naar Griekenland en 23.126 streken in Italië neer. Veel migranten overleefden de trip niet: 2.242 mensen verdronken of zijn vermist.