De Spaanse socialisten zijn ervan overtuigd dat ze volgende week tot een akkoord kunnen komen met het links-radicale Podemos over de vorming van een nieuwe regering. Dat heeft de nummer twee van de PSOE, Adriana Lastra, zaterdag verklaard.

De socialisten wonen op 28 april de verkiezingen, maar grepen naast de absolute meerderheid. Sindsdien zijn ze op zoek naar de steun van Podemos. Die is broodnodig opdat Pedro Sanchez volgende week in het parlement voldoende steun kan krijgen om opnieuw premier te worden. De PSOE heeft maar 123 van de 350 Kamerzetels. Ze moet dus kunnen rekenen op de steun van de 42 verkozenen van Podemos, net als die van verschillende regionalistische fracties.

De ambitie om tot een coalitie te komen kreeg vrijdag een boost toen Pablo Iglesias, de leider van Podemos, afzag van een regeringspost voor hemzelf. Een dag voordien had Pedro Sanchez daar zijn veto tegen gesteld, omwille van ernstige meningsverschillen over onder meer de Catalaanse crisis. De tijd dringt, want de investituur van Pedro Sanchez begint maandag in het parlement, waar twee stemmingen voorzien zijn. De eerste vindt dinsdag plaats, maar daar moet hij een absolute meerderheid halen. Die lijkt hij a priori niet op zak te hebben. Maar met de steun van Podemos zou hij wel beschikken over de relatieve meerderheid die volstaat tijdens een tweede stemming op donderdag.