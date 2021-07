De Spaanse premier Pedro Sanchez zal zaterdag een herschikking van zijn regering aankondigen. Volgens een regeringsmededeling is de herschikking van de regering, bestaande uit de sociaaldemocratische partij (PSOE) van Sanchez en het radicaal linkse Podemos, bedoeld om het 'economische en sociaal herstel' te versterken.

Volgens verschillende media zullen de vijf ministers van Podemos op post blijven en zal er dus enkel geschoven worden met enkele van de 17 PSOE-posten. Zo zou de huidige nummer twee van de regering, Carmen Calvo, vervangen worden door de huidige minister van Economie Nadia Calvino. Ook de minister van Buitenlandse Zaken, Arancha Gonzalez, zou vervangen worden.

Het gaat om de eerste ingrijpende verschuiving in de regering-Sanchez sinds de aanstelling in januari 2020. De stoelendans gebeurt wel tegen de achtergrond van een aantal moeilijkheden de voorbije maanden. Zo kregen de regeringspartijen enkele maanden geleden af te rekenen met een stevige nederlaag bij de regionale verkiezingen in Madrid. Die verkiezingen, die werden gezien als een soort referendum voor het regeringsbeleid, werden toen overtuigend gewonnen door de conservatieve Partido Popular (PP).

Iets recenter zette de beslissing van de regering om de Catalaanse seperatistische leiders gratie te verlenen kwaad bloed bij een deel van de publieke opinie. Het gaf ook de rechtse oppositie munitie om op de regering te schieten.

Bepaalde opiniepeilingen tonen aan dat de PP bij eventuele vervroegde verkiezingen evenveel stemmen zou halen als de PSOE.

Volgens verschillende media zullen de vijf ministers van Podemos op post blijven en zal er dus enkel geschoven worden met enkele van de 17 PSOE-posten. Zo zou de huidige nummer twee van de regering, Carmen Calvo, vervangen worden door de huidige minister van Economie Nadia Calvino. Ook de minister van Buitenlandse Zaken, Arancha Gonzalez, zou vervangen worden.Het gaat om de eerste ingrijpende verschuiving in de regering-Sanchez sinds de aanstelling in januari 2020. De stoelendans gebeurt wel tegen de achtergrond van een aantal moeilijkheden de voorbije maanden. Zo kregen de regeringspartijen enkele maanden geleden af te rekenen met een stevige nederlaag bij de regionale verkiezingen in Madrid. Die verkiezingen, die werden gezien als een soort referendum voor het regeringsbeleid, werden toen overtuigend gewonnen door de conservatieve Partido Popular (PP).Iets recenter zette de beslissing van de regering om de Catalaanse seperatistische leiders gratie te verlenen kwaad bloed bij een deel van de publieke opinie. Het gaf ook de rechtse oppositie munitie om op de regering te schieten.Bepaalde opiniepeilingen tonen aan dat de PP bij eventuele vervroegde verkiezingen evenveel stemmen zou halen als de PSOE.