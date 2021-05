De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft dinsdag beloofd 'de orde te herstellen' in Ceuta, nadat ongeveer zesduizend migranten toestroomden in de Spaanse exclave in Marokko. Volgens de regeringsleider is Spanje vastbesloten om de veiligheid in Ceuta te verzekeren: zijn komst naar de exclave op dinsdag is zijns inziens een teken van de vastberadenheid waarmee zijn land handelt.

Sanchez sprak van een "ernstige crisis voor Spanje en voor Europa". Sinds maandagochtend zijn meer dan zesduizend migranten al zwemmend of al stappend de Spaanse exclave binnengekomen: nog nooit waren dat er zoveel op zo'n korte tijd. De Spaanse autoriteiten kondigden reeds aan dat ze al 2.700 migranten hebben uitgewezen. Maandagnacht kwamen dan weer 86 migranten Melilla binnen, een andere Spaanse exclave in Marokko 400 kilometer verder. Ceuta en Melilla vormen de enige twee landsgrenzen tussen Afrika en de Europese Unie.

Volgens een journalist van het Franse persagentschap AFP, die zich ter plaatse bevindt, is de situatie aan de Marokkaanse kant van de grens verward. De instroom in Ceuta droogde dinsdagmiddag op, maar tientallen Marokkanen waren erin geslaagd om de Spaanse kant van de grens te bereiken en bevonden zich nog steeds op het strand. De Spaanse politie zette gepantserde voertuigen en traangas in, om te voorkomen dat migranten Ceuta zouden bereiken.

Ook Marokkaanse ordediensten trachtten pogingen tot het oversteken van de grens te verhinderen.

Record: 5000 migranten aangekomen op een dag

Meer dan 5000 migranten zijn maandag aangekomen in de Spaanse enclave Ceuta in Marokko. Dat is een recordaantal op een dag. Zowat 1500 van hen zijn minderjarig, aldus een woordvoerder van de Spaanse regering die ter plaatse is.

De mensen zijn lopend tijdens eb of zwemmend naar Ceuta gekomen. Eén persoon is bij de overtocht overleden. Het Rode Kruis geeft alle mensen een medische check, waarna ze naar een opvangcentrum worden gebracht.

Ceuta en Melilla, een andere Spaanse enclave in Marokko, zijn de enige twee landsgrenzen tussen Afrika en de Europese Unie. Daarom zijn het populaire plekken voor migranten die naar Europa willen. Eind april vluchtten ongeveer honderd mensen naar Ceuta. De meesten van hen werden weer uitgezet naar Marokko. Tot 15 mei kwamen 475 vluchtelingen naar Ceuta.

Crisis met Marokko

De minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya heeft op de Spaanse radio laten weten dat de autoriteiten ter plaatse bezig zijn de eerste mensen terug te sturen naar Marokko. Ook worden er extra politiemensen naar de enclave gestuurd, ruim 200 man.

De relatie tussen Spanje en Marokko is onlangs verslechterd omdat een man die strijdt voor onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara in Spanje wordt behandeld voor het coronavirus. Dat gebied was vroeger een Spaanse kolonie en wordt nu grotendeels bestuurd door Marokko, maar de beweging Polisario wil een eigen staat creëren in het gebied.

Volgens Arancha Gonzalez Laya houdt de toegenomen stroom migranten geen verband met de slechtere relaties met Marokko.

