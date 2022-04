De Spaanse koning Felipe VI bezit 2,6 miljoen euro. Dat maakt het het koninklijk paleis bekend, nu de socialistische regering werkt aan maatregelen die de 'transparantie' van het koningshuis moeten versterken.

De Spaanse monarchie staat zwaar onder druk na een smeergeldaffaire van de voormalige koning Juan Carlos, de vader van Felipe VI. Die laatste wil zich van de zaak distantiëren. Zo trok hij in maart 2020 de jaarlijkse toelage van bijna 200.000 euro van zijn vader in en kondigde aan dat hij afstand zou doen van zijn erfenis.

Premier Pedro Sánchez zal dinsdag bij een nieuw decreet goedkeuren om de 'transparantie, verantwoordingsplicht en efficiëntie' van het Spaanse koningshuis te versterken. Felipe VI gaat nog een stap verder en maakt nu bekend hoeveel geld hij bezit.

Spaarboekjes

'Zijne Majesteit de Koning, geleid door zijn geest van dienstbaarheid en burgerlijke betrokkenheid, gaat vandaag verder dan zijn grondwettelijke verantwoordelijkheden door de persoonlijke beslissing te nemen zijn vermogen openbaar te maken', kondigde het koninklijk paleis aan in zijn verklaring.

Het grootste deel van het vermogen van de koning, ongeveer 2,3 miljoen euro, zijn deposito's op spaarrekeningen van zijn inkomsten in de afgelopen 25 jaar, eerst als prins en vervolgens, sinds 2014, als koning, aldus het paleis. De rest zijn kunstwerken en juwelen.

De Spaanse monarchie staat zwaar onder druk na een smeergeldaffaire van de voormalige koning Juan Carlos, de vader van Felipe VI. Die laatste wil zich van de zaak distantiëren. Zo trok hij in maart 2020 de jaarlijkse toelage van bijna 200.000 euro van zijn vader in en kondigde aan dat hij afstand zou doen van zijn erfenis. Premier Pedro Sánchez zal dinsdag bij een nieuw decreet goedkeuren om de 'transparantie, verantwoordingsplicht en efficiëntie' van het Spaanse koningshuis te versterken. Felipe VI gaat nog een stap verder en maakt nu bekend hoeveel geld hij bezit.'Zijne Majesteit de Koning, geleid door zijn geest van dienstbaarheid en burgerlijke betrokkenheid, gaat vandaag verder dan zijn grondwettelijke verantwoordelijkheden door de persoonlijke beslissing te nemen zijn vermogen openbaar te maken', kondigde het koninklijk paleis aan in zijn verklaring. Het grootste deel van het vermogen van de koning, ongeveer 2,3 miljoen euro, zijn deposito's op spaarrekeningen van zijn inkomsten in de afgelopen 25 jaar, eerst als prins en vervolgens, sinds 2014, als koning, aldus het paleis. De rest zijn kunstwerken en juwelen.