De Spaanse minister van Economie Nadia Calviño is misnoegd over haar nederlaag bij de verkiezing van de nieuwe Eurogroep-voorzitter van donderdagavond. Calviño leek vooraf de favoriete, maar moest uiteindelijk de duimen leggen voor de Ierse minister van Financiën Paschal Donohoe

Volgens de Spaanse kwam dat omdat één minister 'woordbreuk' heeft gepleegd.

Nadia Calviño leek tot vlak voor de stemming goed op weg om de nieuwe voorzitster van de Eurogroep te worden.

De Eurogroep is de informele vergadering van ministers van Financiën uit de 19 landen waar de Euro het officieel betaalmiddel is.

De Spaanse had naast Zuid-Europese steun ook de goedkeuring van de Duitse bondskanselier Angela Merkel op zak, en leek zo de gedoodverfde opvolster van Mario Centeno. Maar uiteindelijk trok Paschal Donohoe aan het langste eind.

In de eerste ronde trok de Luxemburgse kandidaat Pierre Gramegna - die de steun had van België en Nederland - zich terug, waarna Brussel en Den Haag zich achter de conservatieve Ier schaarden. Uiteindelijk kreeg Donohoe de meeste stemmen achter zich.

De meeste Noord-Europese lidstaten zagen liever geen tweede Zuid-Europeaan op rij aan het hoofd van de Eurogroep. Calviño is het niet eens met de gang van zaken, liet ze vrijdag uitschijnen in een interview met de Spaanse radiozender Onda Cero. De Spaanse had naar eigen zeggen op voorhand de steun van 19 landen gekregen, maar uiteindelijk 'heeft één minister niet gedaan wat hij beloofd had en woordbreuk gepleegd'. Over wie het precies gaat zei de Spaanse niet.

