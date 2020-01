Het Spaans Hooggerechtshof erkent de voormalige Catalaanse vicepresident Oriol Junqueras niet als Europarlementslid. De rechtbank weigert ook om hem vrij te laten.

Oriol Junqueras werd in oktober tot een celstraf van dertien jaar veroordeeld voor zijn rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017. Eind mei, toen hij al in voorarrest zat, werd de separatistische politicus ook verkozen als Europarlementslid. Maar Junqueras kreeg geen toestemming om de gevangenis te verlaten en naar de openingszitting van het Europees Parlement te gaan, waardoor hij zijn zetel ook niet kon opnemen.

Op 19 december oordeelde het Europees Hof evenwel dat Junqueras wel degelijk de mogelijkheid moet krijgen om zijn zetel op te nemen, omdat een persoon als Europarlementslid moet worden beschouwd van zodra de verkiezingsuitslag officieel wordt bekendgemaakt. Dat impliceert ook dat de politicus gebruik kan maken van de parlementaire onschendbaarheid. De advocaat-generaal, die de Spaanse staat vertegenwoordigt, had die redenering een kleine twee weken geleden ook gevolgd.

Toch weigert het Hooggerechtshof nu om Junqueras te erkennen als Europarlementslid. Volgens het hof geniet hij daardoor geen onschendbaarheid, en moet hij dus ook niet worden vrijgelaten.

De Europese Vrije Alliantie (EVA), de op drie na grootste fractie in het Europees parlement, had Junqueras dinsdag nog als fractieleider aangeduid.

Oriol Junqueras werd in oktober tot een celstraf van dertien jaar veroordeeld voor zijn rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017. Eind mei, toen hij al in voorarrest zat, werd de separatistische politicus ook verkozen als Europarlementslid. Maar Junqueras kreeg geen toestemming om de gevangenis te verlaten en naar de openingszitting van het Europees Parlement te gaan, waardoor hij zijn zetel ook niet kon opnemen. Op 19 december oordeelde het Europees Hof evenwel dat Junqueras wel degelijk de mogelijkheid moet krijgen om zijn zetel op te nemen, omdat een persoon als Europarlementslid moet worden beschouwd van zodra de verkiezingsuitslag officieel wordt bekendgemaakt. Dat impliceert ook dat de politicus gebruik kan maken van de parlementaire onschendbaarheid. De advocaat-generaal, die de Spaanse staat vertegenwoordigt, had die redenering een kleine twee weken geleden ook gevolgd. Toch weigert het Hooggerechtshof nu om Junqueras te erkennen als Europarlementslid. Volgens het hof geniet hij daardoor geen onschendbaarheid, en moet hij dus ook niet worden vrijgelaten. De Europese Vrije Alliantie (EVA), de op drie na grootste fractie in het Europees parlement, had Junqueras dinsdag nog als fractieleider aangeduid.