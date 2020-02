In Thailand heeft een soldaat zaterdag met een automatisch wapen tientallen mensen neergeschoten. Er zijn zeker twintig dodelijke slachtoffers en 31 gewonden. De dader heeft zich intussen verschanst in een winkelcentrum, waar nog schoten gehoord worden. Dat melden de Thaise politie en de hulpdiensten.

De soldaat had zijn aanval blijkbaar goed voorbereid. Hij sloeg zaterdagmiddag (lokale tijd) eerst toe op een militaire basis, waar hij drie mensen zou hebben doodgeschoten. Volgens de politie was zeker één militair onder de slachtoffers.

Nadien stal hij een militair voertuig en wapens en zette hij koers naar het centrum van Korat, een stad in het noordoosten van Thailand. Vervolgens sloeg hij toe in het winkelcentrum Terminal 21 in Korat. Daar begon hij met een machinegeweer in het wilde weg op mensen te schieten. Daar zit hij volgens de huidige stand van zaken nog steeds verschanst. Heel de omgeving is zaterdagnacht afgezet. Er zouden ook nog klanten in het winkelcentrum zijn, maar volgens nieuwe berichten zou de politie iedereen ontruimd hebben.

Diverse persagentschappen melden zaterdagavond Belgische tijd dat er in het winkelcentrum volop geschoten wordt. Het zou volgens AFP gaan om schoten van een automatisch geweer. Volgens de politie zijn intussen al twintig doden en 31 gewonden geteld.

Op sociale media is te zien hoe er paniek uitbrak en hoe mensen probeerden te vluchten. De dader postte heel de tijd videobeelden en foto's op Facebook. Daarop is onder meer te zien hoe hij gekleed in gevechtstenue zich klaar maakt om naar Korat te vertrekken. De politie identificeerde de dader als korporaal Jakapanth Thomma. Over zijn motief is niets bekend.

