Soedanese president bezoekt Syrië

Volgens het Syrische regime willen beide landen de banden opnieuw aanhalen, zoals voor de oorlog. Aan Soedanese kant hoopt men op een snelle terugkeer van Syrië op het internationale toneel, 'zonder buitenlandse inmenging in zijn binnenlandse politiek'.

Sinds de oorlog uitbrak in 2011 is Syrië een paria in de Arabische wereld. Het bezoek van al-Bashir is dus erg uitzonderlijk. Assad wachtte zijn Soedanese collega op aan de luchthaven en beide presidenten hielden besprekingen op het presidentieel paleis over de ontwikkelingen in Syrië en in de rest van de Arabische wereld. Het bezoek zou meerdere uren hebben geduurd.

De twee presidenten zijn erg omstreden: Assad omdat hij gifgas zou ingezet hebben tegen zijn eigen bevolking en al-Bashir voor de volkerenmoord in de provincie Darfoer.