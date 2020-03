De Soedanese premier Abdalla Hamdok heeft maandag een bomaanslag overleefd, zo hebben zijn kabinetschef Ali Bakhit en staatsmedia bekendgemaakt.

In de noordoostelijke wijk Kober in de hoofdstad Khartoem vond er een explosie plaats toen het voertuig van de bewindsman passeerde. 'God zij dank werd niemand geraakt', zei Bakhit. Volgens de Saoedische staatstelevisie is Hamdok naar een veilige plaats gebracht. Op het moment van de explosie werd het konvooi van Bakhit ook met automatische wapens beschoten, meldde Radio On Dormane. Die staatsradio voegde eraan toe dat de premier naar een ziekenhuis is overgebracht. Tot nu toe heeft niemand de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.