De militaire overgangsraad in Soedan, die het land leidt sinds dictator Omar al-Bashir werd afgezet, gaat samen met de oppositie een comité oprichten. Binnen dat comité moeten oplossingen gevonden worden voor de discussiepunten tussen de twee partijen.

Dat heeft een woordvoerder van de overgangsraad, Shams-Eddin Kabbashi, woensdagavond laat gemeld, na een ontmoeting tussen vertegenwoordigers van het leger en de Krachten van de Verklaring van Vrijheid en Verandering, een paraplugroepering van de oppositie. Verdere details over dat nieuwe comité werden niet gegeven.

'We hebben deze vergadering aanvaard omdat de overgangsraad een positieve houding aannam', aldus een woordvoerder van de oppositiegroep. 'We denken dat dit een goede start is.' Kort nadien kondigde de raad aan dat drie leden van die raad opstappen. Enkele dagen geleden nog beschuldigden verschillende oppositiegroepen het leger van 'een gebrek aan ernst' in het overdragen van de macht aan een burgerregering. Ze riepen ook op om te blijven protesteren in de hoofdstad Khartoem. Volgens de betogers zet het leger het beleid van Bashir gewoon verder - ze vragen meer toegevingen.