In Soedan heeft de baas van het leger, generaal Abdel Fattah al-Burhane, donderdag de vrijlating bevolen van de vier ministers die op de dag van de staatsgreep van 25 oktober werden opgepakt.

Het nieuws volgende enkele uren na de aankondiging van het leger dat de vorming van een regering "imminent" was. De vier politici waarvan sprake zijn minister van Informatie en Cultuur Hamza Baloul, minister van Telecommunicatie Hachem Hassabarrassoul, minister van Handel Ali Jeddo en minister van Jeugd en Sport Youssef Adam.

De beslissing om de ministers vrij te laten kwam er kort na een telefoongesprek tussen generaal al-Burhane en VN-baas Antonio Guterres, die er bij zijn gesprekspartner op aandrong de gearresteerde politici vrij te laten en met spoed een burgerregering aan te stellen.

Noodtoestand

Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken had donderdag telefonisch contact met de generaal. Het leger greep eind oktober de macht in het Oost-Afrikaanse land en premier Abdallah Hamdok werd door onbekende mannen gearresteerd. Generaal al-Burhane kondigde op de Soedanese televisie aan dat de burgerleden van de overgangsregering van het land werden ontslagen en hij riep meteen ook de noodtoestand uit. De machtsgreep werd veroordeeld door de internationale gemeenschap.

