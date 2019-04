De Soedanese dictator Omar al-Bashir heeft de macht afgestaan, zo is donderdag vernomen uit regeringsbronnen. Er zouden onderhandelingen lopen om een militaire raad in het zadel te brengen.

Eerder berichtten de persbureaus Reuters en AP onder aanhaling van anonieme bronnen dat Bashir gedwongen is afgetreden. De omstandigheden waarin dat is gebeurd, zijn onduidelijk. Het is evenmin duidelijk waar de dictator zich nu ophoudt. Er waren berichten over de arrestatie van eerste minister Mohamed Tahir Ayala en andere hooggeplaatste figuren van het regime.

De Arabische nieuwszender Al-Arabiya meldde dat de luchthaven van Khartoem gesloten is. Militairen hebben strategische posities ingenomen in de hoofdstad. Nog volgens Al-Arabiya werd Bashir woensdag verhinderd om Soedan te verlaten. Intussen is het nog steeds wachten op de beloofde 'aankondiging' van het Soedanese leger. De 75-jarige Bashir kwam in 1989 aan de macht na een staatsgreep. Hij wordt gezocht door het Internationaal Strafhof voor zijn rol bij oorlogsmisdaden in de Soedanese regio Darfoer.