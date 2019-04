De Soedanese dictator Omar al-Bashir lijkt niet van plan te wijken voor het volksprotest van de afgelopen dagen in hoofdstad Khartoem en elders in het land. Bashirs partij, de National Congress Party, heeft zijn aanhangers woensdag opgeroepen om donderdag op straat te komen in de hoofdstad.

Voor het hoofdkwartier van het leger, ook in Khartoem, wordt intussen voor de vijfde dag op rij actie gevoerd voor het aftreden van Bashir.

Ook op de vijfde dag is nog onduidelijk in welke mate het protest gesteund wordt door leger en politie. Beide stuurden communiqués uit waarin gezegd wordt dat ze aan de kant van de bevolking staan, al is het maar de vraag hoe breed dit gedragen wordt. De betogers blijven de vraag herhalen om zich bij hun protest aan te sluiten.

Dinsdag mengden zich alvast enkele soldaten in de betoging. Analisten wijzen erop dat uit het feit dat het leger niet tussenkomt bij protesten voor het eigen hoofdkwartier af te leiden is dat er binnen het leger ontevredenheid is over de gang van zaken binnen het regime. Ook in de nacht van dinsdag op woensdag bleven de betogers ter plaatse voor hun sit-in. 'Het volk wil de val van het regime', klonk het onder meer. Op een foto die de wereld rond ging was te zien hoe een helemaal in het wit geklede vrouw in het midden van een menigte staat.

Ook dinsdagnacht herhaalde dat tafereel zich: vrouwen die slogans tegen de regering zingen, die vervolgens overgenomen worden door de mensen die rond haar verzameld staan. Anders dan de voorbije nachten verliep de nacht van dinsdag op woensdag wel rustig. Troepen van de machtige en gevreesde inlichtingendienst NISS en de oproerpolitie probeerden de voorbije dagen verschillende keren de betogers uit elkaar te drijven. Daarvoor werd onder meer met scherp geschoten en traangas afgevuurd.

Naar gelang de bron vielen daarbij sinds zaterdag al tien à twintig doden. Woensdag proberen de betogers opnieuw eten en drinken te verzamelen - het kwik gaat overdag boven de 40 graden in de schaduw in Khartoem. De protesten gingen midden december van start, nadat de regering besliste om de broodprijs te verdrievoudigen. De acties bleven aanhouden, maar leken de laatste weken wat weg te deemsteren. Sinds vorige zaterdag, en de start van een sit-in voor het legerhoofdkwartier, hebben de protesten een nieuw elan gekregen.

De 75-jarige Bashir kwam in 1989 aan de macht na een staatsgreep. Hij wordt gezocht door het Internationaal Strafhof voor zijn rol bij oorlogsmisdaden in de Soedanese regio Darfoer.