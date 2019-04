De avondklok in Soedan wordt opgeheven en opgepakte manifestanten zullen worden vrijgelaten. Dat heeft het hoofd van de militaire overgangsraad in Soedan, Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, aangekondigd in een televisietoespraak.

Sinds de omverwerping van president Omar al-Bashir was een uitgaansverbod van kracht in het land. Het hoofd van de raad, die na de omverwerping van het regime is geïnstalleerd, stelde ook een civiele regering in het vooruitzicht maar wel pas binnen twee jaar.

Abdel Fattah Abdelrahman Burhan beloofde op de televisie om 'de wortels uit te roeien' van het oude regime en om zij die manifestanten hebben omgebracht, voor het gerecht te brengen. Volgens Burhan zal de militaire raad de macht aan een civiele regering overdragen na twee jaar. De bevoegdheden van de overgangsraad zouden beperkt blijven tot de handhaving van de vrede en veiligheid.

Al-Bashir was 30 jaar aan de macht in Soedan. Hij werd donderdag afgezet na maandenlange protesten tegen zijn regime, die hardhandig werden bestreden. De president werd opgepakt door het leger, dat wel uitsloot hem naar het buitenland te zullen uitleveren. Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft nochtans een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de afgezette president.

Maar de betogingen tegen het establishment houden nog altijd aan omdat de manifestanten vinden dat de coupplegers te dicht aanleunen bij al-Bashir. Vrijdag trad de voorganger van Burhan, Ahmed Awad Ibn Auf, al na 24 uur terug. Ahmed Awad Ibn Auf was minister van Defensie onder de Al-Bashir.

Ook zaterdag voeren duizenden manifestanten actie voor het hoofdkwartier van het leger in de Soedanese hoofdstad Khartoem. De oppositie wil met de militairen onderhandelen over een overgang naar democratie, kondigde ze zaterdag aan.

Vele manifestanten willen dat er onmiddellijk een burgerregering geïnstalleerd wordt, waarin wel een militaire aanwezigheid zou zijn.