De regerende Socialistische Partij (PS) heeft verrassend duidelijk de parlementsverkiezingen in Portugal gewonnen. De centrumlinkse partij sleept een absolute meerderheid van de zetels in het parlement in de wacht.

De PS van premier Antonio Costa haalde 41,6 procent van de stemmen en kan daarmee op minstens 117 van de 230 zetels in het parlement in Lissabon rekenen, zo deelden de verkiezingsautoriteiten mee na telling van meer dan 99 procent van de stemmen. Tot nu toe beschikte de sinds eind 2015 regerende Costa niet over een absolute meerderheid in het parlement. Zijn minderheidsregering moest rekenen op de steun van kleinere linkse partijen die deze vervroegde verkiezingen hadden uitgelokt.

Maar in de stembusgang van zondag deed de PS beter dan verwacht. In vergelijking met de laatste verkiezingen in de herfst van 2019 deed de partij vijf procentpunt beter. Uitdager Rui Rio van de grootste oppositiepartij, de centrumrechtse en conservatieve PSD, kon de verwachtingen niet inlossen. In de peilingen was een spannend duel voorspeld, maar zijn partij bleef steken op 27,9 procent.

Behalve de PS mag ook André Ventura van de rechtspopulistische Chega zegepralen. De partij sprong van 1,29 procent in 2019 naar 7,15 procent. Ze zal minstens elf parlementsleden afvaardigen. In een overwinningstoespraak predikte de 60-jarige Costa in de vroege uurtjes van maandag bescheidenheid, verantwoordelijkheid en stabiliteit. 'Een absolute meerderheid is geen absolute macht', stelde de premier, die pleitte voor 'dialoog' en verzekerde dat hij 'voor alle Portugezen zal regeren'. Costa wil zijn beleid voortzetten: hij wil de economie verder stimuleren, de sociale ongelijkheden verminderen en de openbare financiën stabiliseren.

